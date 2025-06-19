news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 19 июня 2025 22:44

Обменянные российские военные планируют вернуться на фронт после лечения

Читайте нас в
Телеграм

Российские военнослужащие, которые были возвращены в рамках обмена, намерены после прохождения лечения вновь отправиться на фронт. Об этом они сообщили в разговоре с ТАСС.

«На данный момент в планах отдохнуть, поправить здоровье и возвращаться на фронт», — рассказал один из бойцов.

Военнослужащие подчеркнули, что очень рады оказаться на родной земле и долго ждали этого момента. Они уже успели пообщаться с близкими, которые с нетерпением ждут их возвращения домой.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими бойцами. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

#обмен пленными #СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

18 июня 2025
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев

Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев

18 июня 2025