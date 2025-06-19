Обменянные российские военные планируют вернуться на фронт после лечения

Российские военнослужащие, которые были возвращены в рамках обмена, намерены после прохождения лечения вновь отправиться на фронт. Об этом они сообщили в разговоре с ТАСС.

«На данный момент в планах отдохнуть, поправить здоровье и возвращаться на фронт», — рассказал один из бойцов.

Военнослужащие подчеркнули, что очень рады оказаться на родной земле и долго ждали этого момента. Они уже успели пообщаться с близкими, которые с нетерпением ждут их возвращения домой.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими бойцами. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.