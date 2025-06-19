news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 19 июня 2025 16:38

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими бойцами

Читайте нас в
Телеграм

Минобороны РФ опубликовало кадры с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими бойцами.

На кадрах видно, каквоенные разворачивают российские флаги и кричат «Россия!», кто-то из солдатов, садясь в автобус, закричал «Мы дома!».

Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

18 июня 2025
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев

Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев

18 июня 2025