Минобороны опубликовало видео с вернувшимися российскими бойцами

Минобороны РФ опубликовало кадры с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими бойцами.

На кадрах видно, каквоенные разворачивают российские флаги и кричат «Россия!», кто-то из солдатов, садясь в автобус, закричал «Мы дома!».

Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.