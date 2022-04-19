«Обменные гастроли доказали эффективность»: Минкульт РТ анонсировал спектакли ТЮЗа Рязани

На сцене Казанского ТЮЗа с 20 по 23 апреля будут проходить гастроли Рязанского областного театра юного зрителя — Театра на Соборной. За четыре дня рязанские актеры отыграют 12 спектаклей, среди которых будут как детские дневные, так и предназначенные для зрителей более старшего возраста вечерние.

«Рязанский ТЮЗ с гастролями в Казани уже в третий раз: они бывали у нас в 2014, 2020 годах и приехали с обменными гастролями теперь. Позже и мы будем представлять наше искусство на сцене Рязанского ТЮЗа. У казанских же зрителей в рамках обменных гастролей есть возможность посмотреть на искусство другого театра. Программа по обменным гастролям между театрами очень важна и доказала свою эффективность. Важно, что посмотреть привезенные постановки можно также по Пушкинской карте», — отметила на тематической пресс-конференции первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

В Казань Рязанский ТЮЗ привозит на этот раз пять постановок. Для зрителей от шести лет — «Золотой ключик» Алексея Толстого и «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие» Яна Экхольма. Для молодежи и взрослой аудитории — комедию «Исполнитель желаний» по пьесе современного драматурга Андрея Курейчика и две классические постановки. Это «Анна Снегина» по одноименной поэме уроженца Рязанщины Сергея Есенина и спектакль «Господа Головлевы, Маменька» Ярославы Пулинович по мотивам романа Михаила Салтыкова-Щедрина.

«Исторически мы привозили сюда „Ночь перед Рождеством”, В этом году тоже хотели, но решили, что пора привезти что-то другое. Привезли пять спектаклей, отмеченных хорошей театральной критикой, имеют награды», — заметила худрук Рязанского ТЮЗа Марина Есенина.

«Среди них спектакль, который практически наша визитная карточка, наш самый титулованный спектакль на данный момент — „Господа Головлевы. Маменька”, который имеет различные награды. И спектакль „Исполнитель желаний”. Это спектакль-шутка для взрослых, семейные пары любят приходить. Он идет с невероятным эффектом. Мы очень рады, что после этого спектакля нам звонят жены и благодарят: „Муж сегодня кофе в постель принес и завтрак приготовил”. Пересмотреть семейные ценности с большой радостью. Спектакль созвучен фильму „Любовь-морковь”, но мы решили эту историю немного по-другому», — анонсировала она, добавив интриги.