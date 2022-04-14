Рязанский ТЮЗ едет на гастроли в Казань, где покажет пять постановок

Рязанский областной театр юного зрителя — Театр на Соборной — приедет на гастроли в Казань и покажет в столице Татарстана с 20 по 23 апреля на сцене Казанского ТЮЗа пять постановок.

Для самых юных зрителей, от шести лет, рязанские тюзовцы везут две постановки — «Золотой ключик» Алексея Толстого, «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие» Яна Экхольма. Для зрителей от 12 лет — для молодежи и взрослой аудитории — труппа представит классические спектакли «Господа Головлевы, Маменька» Ярославы Пулинович по мотивам романа Михаила Салтыкова-Щедрина и «Анна Снегина» по одноименной поэме своего земляка Сергея Есенина. А также комедию «Исполнитель желаний» по пьесе современного драматурга Андрея Курейчика

Предыдущие гастроли Рязанского ТЮЗа в Казани, напомним, проходили в марте 2020 года. В этом году за четыре дня рязанские актеры отыграют 12 спектаклей.

«Мы, конечно, старались выбирать спектакли, которые будут интересны как младшим школьникам, так и старшеклассникам, а также нашим взрослым зрителям. Всем известная сказка Алексея Толстого „Золотой ключик“ порадует ребят приключениями озорного Буратино, а трогательная история о дружбе и приключениях честного лисенка и отважного цыпленка „Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие“ пробудит их воображение. Поставленная к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина драма „Анна Снегина“ расскажет о мучительном поиске себя и своей правды, а история Арины Петровны в спектакле „Господа Головлевы. Маменька“ — о важности взаимопонимания и равноправия в семье. Фантастическая комедия „Исполнитель желаний“ понравится тем, кто смотрел знаменитый фильм „Любовь-морковь“ на сценарий автора пьесы Андрея Курейчика, и позволит отвлечься и приятно провести время. Выбрать какой-то наиболее интересный спектакль трудно, но нам очень важно, что коллеги покажут постановки по русской классике, к которой они очень трепетно относятся», — рассказал «Татар-информу» главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.