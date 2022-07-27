Обманувший жителей Казани на 100 млн трейдер отправился за решетку на десять лет

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор Булату Ибрагимову – трейдеру, который обманул жителей Казани почти на 100 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2015 году Ибрагимов предложил своим знакомым вложиться в акции и криптовалюту. Взамен он обещал вернуть им деньги и полученные от них проценты.

Во время каждой сделки трейдер давал расписки и сообщал своим знакомым, что деньги лежат на счетах и приумножаются. В доказательство Ибрагимов показывал им поддельные выписки из реестра держателя акций. Однако обещаний своих он выполнять не собирался.

Свою вину Булат Ибрагимов не признал. Накануне Вахитовский районный суд Казани вынес ему приговор и отправил его в колонию строгого режима на 10,6 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать дело об аферах на 100 млн рублей. На скамье подсудимых оказался трейдер Булат Ибрагимов. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.