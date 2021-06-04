Предлагал вложиться в акции и криптовалюту: в Казани за аферы на 100 млн судят трейдера

В Вахитовском районном суде Казани стартовало дело 40-летнего Булата Ибрагимова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба составляет более 100 млн рублей.



Сейчас обвиняемый находится под стражей. Процесс начался с ходатайства прокурора Руслана Байбикова о продлении меры пресечения еще на полгода. Ибрагимов и его адвокат выступили против.

«Скрываться я не намерен, расследованию мешать не собираюсь. Поэтому прошу избрать более мягкую меру пресечения», – заявил Ибрагимов.

Однако суд встал на сторону гособвинения – ближайшие полгода обвиняемый останется в СИЗО.



Затем прокурор огласил детали семи эпизодов мошенничества. В 2015 году Ибрагимов предложил своему знакомому Файзрахманову вложиться в акции «Нижнекамскнефтехима». Взамен он обещал со временем вернуть деньги и полученные от них проценты.

«Ибрагимов вел трейдерскую деятельность, то есть получал прибыль от торговли ценными бумагами. Он рассказывал своим знакомым, что торговля идет успешно, а он имеет с этого большие деньги», – заявил прокурор.

Доверившись, Файзрахманов передал Ибрагимову порядка 8 млн рублей. Взамен трейдер составил расписку о получении денег. Кроме того, часть денег Файзрахманов положил на счета зарубежных брокерских компаний и предоставил трейдеру к ним доступ. Следствие уверено, возвращать деньги Ибрагимов не собирался и присвоил их.

По той же схеме трейдер обманул еще четырех знакомых. В сумме от них Ибрагимов получил более 50 млн рублей. Во время каждой сделки он давал расписку о получении денег. Чтобы усыпить бдительность «клиентов», Ибрагимов сообщал им, что деньги лежат на счетах и приумножаются. В доказательство трейдер показывал им поддельные выписки из реестра держателя акций.



Двоих потерпевших Ибрагимов уговорил приумножить деньги с помощью перевода в криптовалюту. Схема была той же – получив средства, мужчина присваивал их, тогда как знакомым говорил о том, что у него возникли проблемы при выводе денег. Так Ибрагимову удалось присвоить еще почти 12 млн рублей. Задержать трейдера удалось в прошлом году.

Свою вину ни по одному эпизоду Ибрагимов не признал. Однако он заявил, что частично готов признать сумму гражданского иска.

«На самом деле я возвращал людям больше денег, поэтому сумма иска должна быть меньше», – заявил мужчина.

На следующем заседании суд выслушает потрепевших. Процесс назначен на 11 июня.