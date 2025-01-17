Обманули мошенники – заплатит курьер: в Казани осудили посредника аферистов

Ново-Савиновский суд Казани приговорил курьера телефонных мошенников к реальному сроку наказания. Несмотря на раскаяние подсудимого, приговор оказался достаточно суровым, между тем защита уже готовится его обжаловать. Подробности из зала суда в репортаже «Татар-информа».





Ново-Савиновский суд Казани поставил точку в деле курьера телефонных мошенников Алексея Червякова

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я не готовился к последнему слову, времени не было»

Сегодня Ново-Савиновский суд Казани поставил точку в уголовном деле курьера телефонных мошенников – жителя Иваново Алексея Червякова.

Еще на старте дела Алексей раскаялся во всех вменяемых ему преступлениях, заявил, что вину признает. Сегодня на утреннем заседании он сказал последнее слово.

Я, как обычно, не готовился, потому что на это времени не было, но сейчас я попробую собраться и сказать. Мне очень стыдно за свой поступок. Перед государством, перед судом за то, что трачу его время, перед собой даже и особенно перед матерью», – сказал суду Алексей Червяков.

«Татар-информ» рассказывал, что старт дела несколько раз откладывался из-за плохого самочувствия Алексея. В день, когда ему должны были предъявить обвинение, он в буквальном смысле слова перестал реагировать на какие-либо раздражители, словно впал в летаргический сон. Даже пострадавшие тогда отмечали, что выглядел он измученным.

«Я как его увидела, испугалась. Хотела даже накормить его. Высокий, худющий и кожа такая бледная, мне его даже жалко», – рассказывала ранее одна из потерпевших.

На приговор Алексей отреагировал почти спокойно, разве что в обычной своей манере быстро ходил по клетке кругами. Перед приговором адвокат предупредил Алексея, что, скорее всего, вердикт будет не в его пользу.

«Я не смогу остаться на приговор, давай заранее обсудим, что мы будем обжаловать», – спросил адвокат Алексея перед уходом.

Суд отправил Алексея Червякова в колонию общего режима на 5 лет Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Вину признавал и признаю, что еще сказать?»

Алексей Червяков – гастролирующий курьер на службе у мошенников. Он переезжал из города в город, пока его не поймали в Казани. По версии следствия, его роль заключалась в том, чтобы приезжать, забирать деньги у обманутых и после уже переводить их своим нанимателям.

Сам Алексей из Иваново, «поработать» на мошенников успел в Казани, Чебоксарах и Коврове, но это только те случаи, о которых известно следствию. Прописан и жил у матери в Иваново. Вины в преступлениях никогда не отрицал.

«Вину признавал и признаю, что еще сказать?» – говорил на одном из процессов Алексей.

Способ обмана хоть и стандартный, но вызывает интерес из-за необычного воплощения в жизнь – аферисты мастерски подделывали голоса, мимикрируя под близких и друзей жертв.

«Они ведь знали и мой адрес, и номер сотового телефона, и стационарного. И все обо мне и жене. А голос – один в один как у жены, я сразу поверил. После этого случая я отключил и выкинул стационарный телефон и не беру трубки на сотовом от незнакомых номеров», – рассказывал на одном из процессов пострадавший от действий аферистов Михаил Васягин.

«Татар-информ» рассказывал, что мошенники позвонили Михаилу ночью, разговаривала с ним женщина голосом его жены. Голос был до того похож, рассказывал Михаил, что у него даже не возникло сомнений на предмет того, с кем он говорит.

«Ближе к вечеру мне позвонила жена, натурально скулила в трубку. Я так растерялся – сердце в пятки, даже на дрожь пробило. Рассказывала о ДТП и о том, что надо откупиться. Сразу после этого мне набрала женщина – капитан полиции. Сказала, что нужны теплые вещи и деньги. Я даже думать не стал, собрал свои какие-то вещи и в тапочки скопленные 250 тысяч в пакете положил», – рассказывал на прошлых заседаниях пострадавший Михаил Васягин.

Деньги и вещи он передал подъехавшему к его дому Алексею Червякову. Все это время Михаил находился на связи с мошенниками. Передав деньги, он вернулся домой и стал ждать звонка от жены. Не дождавшись, рванул в больницу, оттуда позвонил супруге и понял, что его обманули.

«Я так обрадовался, что ничего не произошло, что все здоровы, что даже о деньгах нисколько не переживал», – признавался Михаил Васягин.

Злоумышленникам он передал 250 тысяч рублей. Эти деньги – финансовую подушку – он копил специально к пенсии. Другая пострадавшая – пожилая жительница Казани. На прошлых заседаниях она уверяла суд – голос в трубке принадлежал ее подруге. У нее мошенники обманом выманили около полумиллиона рублей.

Суд отправил Алексея Червякова в колонию общего режима на 5 лет. Сразу после приговора его забрал конвой.

Кроме того, Алексея обязали выплатить ущерб жертвам мошенников – 1 миллион 178 тысяч рублей.