«Перед матерью стыдно»: последнее слово суду сказал курьер мошенников из Казани

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Казани продолжается рассмотрение уголовного дела уроженца Ивановской области Алексея Червякова. Его обвиняют в семи эпизодах крупного мошенничества.

Сегодня обвиняемый выступил с последним словом.

«Мне очень стыдно за свой поступок перед государством и судом, что трачу время. Перед собой даже стыдно и особенно перед матерью», – сказал суду Алексей Червяков.

Напомним, что Алексей подрабатывал курьером у группы мошенников. Каждый раз схема была одинаковой. Жертве звонят на телефон от лица близкого человека, после чего под предлогом случившегося ДТП или иной неприятной ситуации, просят деньги.

После этого Червяков забирал деньги у жертв и отправлял их через банкоматы «работодателям», оставляя себе процент.

Сегодня Червякову должны вынести приговор. В свою очередь адвокаты уже готовятся к тому, чтобы его обжаловать.