Обломки пропавшего вертолета Ка-27 обнаружены на северном склоне горы Острой

Обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27, по предварительным данным, принадлежащего ФСБ России, найдены на северном склоне горы Острой. Об этом сообщает газета «Известия», не конкретизируя свои источники.

По данным издания, «на место катастрофы допущены только сотрудники ФСБ». Информация о судьбе членов экипажа воздушного судна уточняется.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в районе горы Острой. На его борту находились четыре человека, машина совершала учебно-тренировочный полет.

О принадлежности воздушного судна Федеральной службе безопасности первым заявил Telegram-канал Baza. Морские спасательные вертолеты Ка-27ПС состоят на вооружении Пограничной службы ФСБ РФ.

Гора Острая находится в южной части полуострова Камчатка — рядом с селом Сосновка, неподалеку от города Елизова.