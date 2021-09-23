Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке

На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, вертолет совершил жесткую посадку в районе горы Острая (находится в южной части полуострова, рядом с селом Сосновка у города Елизова — прим. Т-и).

«На борту — до пяти человек», — пояснил источник, уточнив, что об их судьбе пока ничего не известно.

По информации Telegram-канала Baza, на борту воздушного судна находились три человека. Вертолет должен находиться на южном склоне горы Острая. Поиски начнутся только тогда, когда станет светло.

Канал отмечает, что воздушное судно принадлежало Федеральной службе безопасности и совершало учебный полет. Морские спасательные вертолеты Ка-27ПС состоят на вооружении Пограничной службы ФСБ РФ.

Ранее, 12 августа, на Камчатке в районе Кроноцкого заповедника вертолет Ми-8 с туристами рухнул в озеро. Из 16 человек, находившихся на борту, погибли восемь.