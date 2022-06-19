Обладателями Гран-при фестиваля «Голос Победы» на играх «Элбэдэн» стали два вокалиста

На «Военных играх „Элбэдэн“» в Пестречинском районе Татарстана состоялся гала-концерт фестиваля «Голос Победы», в котором приняли участие 22 муниципальных образования республики.

Фестиваль проходил в несколько этапов. Сначала состоялся онлайн-отбор, в составе жюри присутствовали заслуженный артист РФ, народный артист РТ Зуфар Харисов, заслуженная артистка РТ Гульназ Науметова, кинорежиссер, продюсер, артист Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина Ирек Хафизов.

«В общей сложности на фестиваль поступило 151 заявка, это почти 700 человек. В результате отбора на гала-концерте в Альвидино выступило 296 человек», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

В этом году обладателями Гран-при стали два участника фестиваля — это победитель «Созвездия-Йолдызлык» в старшей вокальной группе Роберт Миннуллин из Пестрецов и Алина Сибгатуллина из Набережных Челнов. Награды лучшим — кубки и дипломы — вручил глава района Ильхам Кашапов.

Также на фестивале «Военные игры „Элбэдэн“» выступили казанская группа «Леха казак», московская «Катюша» и легендарные «Голубые береты».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане 333 реконструктора сразились у копии Брестской крепости на фестивале «Военные игры „Элбэдэн“».