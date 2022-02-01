Обладатели «Пушкинских карт» смогут бесплатно посетить показы российских фильмов

С 1 февраля владельцы «Пушкинских карт» смогут покупать с помощью них билеты на российские фильмы. Чтобы это не ударило по культурным заведениям, введен лимит: при балансе в 5 тыс. рублей на фильмы можно направить только 2 тыс. На эти средства можно купить в среднем семь билетов за год, сообщается на сайте проекта «PRO.Культура.РФ».

В перечне доступных фильмов уже свыше отечественных 20 картин, созданных при поддержке Минкульта РФ и Фонда кино. К примеру, в списке находятся «Последний богатырь: посланник Тьмы» Дмитрия Дьяченко, «Чемпион мира» Алексея Сидорова, «Море волнуется раз» Николая Хомерики, «Бумеранг» Петра Буслова, «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна, «Своя война» Алексея Чадова и другие.

В Кабмине объяснили, что новая функция позволит не только повысить интерес молодежи к отечественным фильмам, но и выявить, какие из них пользуются особым интересом аудитории.