Татарстан стал лидером по количеству билетов, проданных по «Пушкинской карте»

Татарстан занимает первое место в стране по количеству билетов, реализованных по программе «Пушкинская карта». Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства культуры РТ заявила руководитель ведомства Ирада Аюпова.

«В проекте „Пушкинская карта“ участвовало 243 учреждения республики. Наиболее посещаемыми стали Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала, Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова, Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая», — заметила министр.

Среди музеев наибольшим спросом пользовались Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, реализовавший почти 14 тыс. билетов, и музей-заповедник «Казанский Кремль», продавший почти 11 тыс. билетов. Среди муниципальных музеев лидирует Музей истории Тетюшского края, реализовавший почти 6 тыс. билетов.

При этом самое большое число карт в России получили жители Москвы (217 тыс.), Республики Башкортостан (176 тыс.), Московской области (165 тыс.) и Республики Татарстан (160 тыс.).

Проект «Пушкинская карта» инициирован Президентом России Владимиром Путиным.