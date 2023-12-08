Обладатель звания «Лучший учитель года РТ-2023»: Путин — серьезный лидер нашей страны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Решение Президента России Владимира Путина принять участие в предстоящих выборах главы государства в 2024 году было ожидаемо, поскольку он, вне всяких сомнений, является ярким кандидатом и серьезным лидером страны. Об этом в беседе с «Татар-информом» заявил учитель математики в Лицее Иннополис, обладатель звания лучший учитель Татарстана-2023 и призер конкурса «Учитель года России – 2023» Арман Костанян.

«Я думаю, что в выдвижении кандидатуры Владимира Владимировича Путина на новый срок не могло быть никаких сомнений. Это ожидаемо, потому что Владимир Владимирович — лидер. Серьезный лидер нашей страны, и иных каких-то ярких кандидатур, которые бы могли претендовать на этот пост, я лично не видел и не знаю», — отметил спикер.

Костанян отметил, что Президент и Правительство проводят плодотворную работу в сфере образования, повышают престиж профессии учителя, и выразил надежду, что эти начинания будут продолжены и в дальнейшем.

«Мы понимаем, что этот результат не мгновенный. И то, что мы хотим увидеть в плане идеальной системы образования, престижа профессии преподавателя: работа ведется активно, но результат, к которому мы все стремимся, мы сможем увидеть может быть через 5-6 лет. Поддержка учителей ведется. Это можно проследить даже по тому, как активно ведутся курсы повышения их квалификации, переквалификации, курсы педагогического мастерства, которые предметно проводит образовательный центр „Сириус“. И все эти курсы бесплатные. Это сильная и характерная отличительная черта нашей российской системы образования», — сказал педагог.

Напомним, о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года Владимир Путин объявил сегодня во время церемонии по случаю Дня Героев Отечества. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.