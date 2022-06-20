Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» перешел в «Амур»

Бывший защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин подписал контракт с хабаровским «Амуром». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

Напомним, 35-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина. Он выигрывал этот трофей с «Металлургом» в 2016-м году и «Ак Барсом» в 2018-м. Кроме того, в КХЛ Батыршин играл за «Витязь», «Сибирь», «Атлант», «Автомобилист» и «Сочи».

В минувшем сезоне защитник провёл 6 матчей за «Рязань» в ВХЛ и отдал две голевые передачи. Всего в КХЛ на счету Батыршина 557 игр, в которых он набрал 97 (30+67) очков при показателе полезности «+30».

Ранее стало известно, что воспитанник «Ак Барса» Андрей Алексеев покинул «Северсталь».