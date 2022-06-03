Обладатель Кубка Гагарина и воспитанник «Ак Барса» Мусин перейдет в Адмирал

Бывший защитник «Ак Барса» Дамир Мусин в скором времени станет хоккеистом «Адмирала». Об этом сообщает Metaratings.

Воспитанник казанского хоккея минувший сезон начинал в подмосковном «Витязе», а закнчивал в финском «Кярпяте». В прошлом сезоне на счету уроженца столицы Татарстана 6 (1+5) очков в 57 матчах.

Напомним, в 2018 году в составе «Ак Барса» Мусин становился обладателем Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что «барсы» подписали контракт с голкипером команды «Сахалинские акулы» Максимом Арефьевым.