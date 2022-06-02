«Ак Барс» подписал контракт с лидером драфта НХЛ-2022 среди российских вратарей

«Ак Барс» подписал контракт с голкипером команды «Сахалинские акулы» Максимом Арефьевым. Об этом сообщает пресс-служба сахалинского клуба.

«Хоккейный клуб «Сахалинские акулы» благодарит Максима за хорошую игру и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

В минувшем сезоне Арефьев стал одним из лучших вратарей чемпионата МХЛ. 18-летний сраж ворот «акул» сыграл в 49 играх, отразив 91,6% бросков по воротам, а также четырежды отыграв «на ноль».

Стоит отметить, что помимо прочего Арефьев является лидером рейтинга предстоящего драфта НХЛ 2022 года среди всех российских вратарей.

Ранее «Ак Барс» анонсировал переход Александра Радулова, опубликовав фотографию форварда с Олегом Знарком.