«Обезвредил угрозу»: связист на СВО из Татарстана получил медаль «За разминирование»

Когда 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация, Анатолий из Новошешминского района Татарстана, как и тысячи других россиян, получил повестку. Уже через шесть дней он простился с родными и отправился выполнять свой долг. Сегодня, спустя два с половиной года службы, он говорит просто: «Наша работа».

Анатолий уже третий год в зоне СВО. За это время он трижды приезжал в краткосрочный отпуск, но неизменно возвращался к своим товарищам.

«Здесь все строится на взаимовыручке, – говорит он. – Когда перед заданием тебя поддерживают сослуживцы, это дорогого стоит. В критический момент мобилизуешь все силы, все знания. А за это время мы научились многому».

Анатолий, связист по специальности, столкнулся с ситуацией, когда ему пришлось выйти за рамки своих прямых обязанностей. Однажды он разминировал мину, которую нельзя было просто «обозначить» для саперов. Требовались немедленные действия. Проявив мужество и профессионализм, он обезвредил угрозу.

«Я просто выполнял свою работу», – скромно говорит он.

Медаль «За разминирование» в его случае – заслуженная награда за смелость и решительность в экстремальной ситуации.

До мобилизации Анатолий окончил школу, училище, работал трактористом, служил в ПВО. Всегда его отличали трудолюбие и ответственность. Сегодня он боец, для которого «честь», «долг» и «верность» – это не просто слова.

Перед отправкой на службу Анатолий успел сделать главное – создать семью. Свадьба с матерью его дочери была запланирована на октябрь, но жизнь распорядилась иначе.

«Времени почти не оставалось, – вспоминает он. – Мы расписались вне очереди. Мои женщины – мама, сестры, жена и дочь – провожали меня со слезами. Но я сказал им: «Все будет хорошо».

Его супруга Лера признается: первые месяцы были самыми тяжелыми.

«Я постоянно звонила, если он не брал трубку, начинала паниковать. Но он твердо сказал: «Если не отвечаю – значит, так надо». Эти слова заставили меня взять себя в руки», – поделилась супруга военнослужащего.

После отпуска Анатолий снова убыл в зону СВО, а его родные верят, что он сдержит свое слово и вернется к своей семье.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Ларисы Федоровой