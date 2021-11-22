Обеспеченность семенами зерновых и крупяных культур в РТ на 9% превышает потребность

В Татарстане обеспеченность семенами зерновых и крупяных культур под урожай следующего года на 9% превышает потребность. Об этом на совещании заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Обеспеченность семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур под урожай 2022 года составляет 109%, или 345 тыс. тонн, к потребности. На сегодня завершена работа по доведению их до посевных кондиций. Активно ведется работа по закупке завозимых семян – кукурузы, подсолнечника и других культур», – рассказал докладчик.

По словам Залакова, посевные площади в 2022 году в республике планируется сохранить на уровне этого года. «В целом больших изменений в разрезе культур не будет, кроме того, что в следующем году будет увеличен кормовой клин», – уточнил он.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия отметил, что план по приобретению минеральных удобрений выполнен на 83% (32,6 тыс. тонны). «Заявленный объем до конца года планируется выполнить», – заверил он.

Залаков подчеркнул, что при плане 80 тыс. гектаров проведено известкование почв на площади 74,4 тыс. гектаров. «На сегодня это 93% к плану. Активность сельхозпредприятий при проведении мероприятий по известкованию кислых почв высокая», – заключил он.

Ранее Минсельхозпрод Татарстана объяснил рост цен на ряд продовольственных товаров аномальной погодой, из-за которой произошло снижение урожая, о чем сообщало ИА «Татар-информ».