Минсельхозпрод РТ: На рост цен большое влияние оказала сложившаяся в этом году погода

Минсельхозпрод Татарстана объяснил рост цен на ряд продовольственных товаров аномальной погодой, из-за которой произошло снижение урожая. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ведомства.

«На рост цен к уровню прошлого года значительное влияние оказала сложившаяся в этом году погода, которая привела к снижению урожая при значительном увеличении затрат, вызванных удорожанием вносимых удобрений, стоимости сельскохозяйственной техники и ее обслуживания», – пояснили в ведомстве.

Ссылаясь на данные Татарстанстата, в министерстве отметили, что, например, рост цен на куриное яйцо за два месяца составил 40%. «Такой резкий скачок носит ежегодную тенденцию (начиная с 2011 года рост в аналогичный период варьировался с 10 до 30 %). На яйцо куриное рост цен начинается с сентября и продолжается до Нового года, затем наблюдается замедление с пиковым значением к Пасхальным праздникам, после этого идет резкое снижение. В летний период птицефабрики работают в убыток», – сообщили в пресс-службе.

При этом себестоимость производства на птицефабриках за третий квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 25,1 %. Около 60% затрат составляют корма и кормовые добавки, что на 29,9% больше к уровню прошлого года. Кроме того, значительное увеличение затрат произошло на тару – на 39,7%, теплоснабжение – 76%, водоснабжение – 100%.

Более подробную информацию о том, что повлияло на рост цен и будут ли дальше дорожать продукты питания, можно узнать в материале ИА «Татар-информ» «Инфляция делает людей беднее: цены на продукты в Татарстане растут двузначными цифрами».