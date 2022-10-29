Объем задолженности по арендным платежам перед муниципалитетами сократился в Татарстане

В Татарстане общий объем задолженности по арендным платежам перед муниципальными образованиями по итогам девяти месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократился на 220,9 млн рублей.

Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства РТ министр земельных и имущественных отношений региона Фаниль Аглиуллин. Мероприятие в режиме видеоконференции со всеми муниципалитетами республики провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Вместе с тем, по словам докладчика, несмотря на уменьшение объема задолженности, проблема «не теряет своей остроты». В общей сложности долги за аренду перед муниципалитетами на 1 октября 2022 года равнялись в Татарстане 286,3 млн рублей. Из них на аренду земельных участков приходилось 246,7 млн рублей, а на аренду имущества — 39,6 млн.

Проведенный анализ претензионно-исковой работы показал, что в настоящее время значительный объем задолженности находится в исполнительном производстве. В этом контексте министр призвал руководителей муниципалитетов взять на особый контроль вопрос сокращения задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки.

Кроме того, Аглиуллин доложил об исполнении бюджетного задания по поступлениям доходов от управления государственным и муниципальным имуществом.

В частности, по итогам девяти месяцев этого года от использования и реализации имущества и земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в бюджет поступило более 3 млрд 806 млн рублей. Бюджетное задание выполнено на 101,5%, о чем ранее уже сообщал «Татар-информ».

В местные бюджеты за девять месяцев поступило 3 млрд 866 млн рублей. Наблюдается положительная динамика поступлений невозобновляемых доходов по отношению к прошлому году. Плановое задание в текущем году превышает прошлогоднее на 171 млн рублей, тогда как его исполнение за девять месяцев составляет 92%, добавил глава Минземимущества.