Бюджет Татарстана пополнился на 3,6 млрд рублей от использования имущества и земель

За первое полугодие 2023 года в бюджет Татарстана от использования и реализации имущества и земельных участков поступило более 3,6 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Эдик Дияров на заседании коллегии Минземимущества РТ.

«За аналогичный период прошлого года в бюджет республики поступило 268 млн рублей», – рассказал докладчик.

По словам Диярова, самое большое количество неналоговых доходов в региональный бюджет поступило от сдачи в аренду земельных участков и государственного имущества – более 3,3 млрд рублей и свыше 116,9 млн рублей соответственно.

Замминистра добавил, что за полгода доходы республиканского бюджета от продажи государственного имущества и земельных участков составили более 9,1 млн рублей и 4,6 млн рублей соответственно.

Он подчеркнул, что на 1 июля общая сумма задолженности перед бюджетами муниципальных образований по договорам аренды имущества и земельных участков составила 484,1 млн рублей, что на 40 млн рублей меньше аналогичного периода 2021 года. В то же время с начала этого года наблюдается рост задолженности на 35 млн рублей.

Дияров также рассказал, что в республике зарегистрировано 114 муниципальных унитарных предприятий, что на 22 меньше, чем в прошлом году. Из них 91 предприятие – действующее. При этом 43 предприятия являются убыточными. По сравнению с первым полугодием 2021 года их количество снизилось на четыре единицы.