Объем строительных работ в России за три года вырос на 23%

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В России за последние три года объем работ в строительной сфере вырос на 23%, в том числе на 7% в 2023 году. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правкомиссии по региональному развитию.

«В целом строительная отрасль продолжила активный рост. Так, по данным Росстата, за последние 3 года объем работ в строительстве вырос почти на 23%. В том числе, по предварительным данным, за прошлый год — рост на 7%», — рассказал вице-премьер.

Он отметил, что за этими цифрами стоит гигантская работа руководителей регионов, заказчиков, строителей. Всего в прошлом году введено в эксплуатацию 110,1 млн «квадратов» жилья, что стало рекордом за всю историю страны.

193 тыс. граждан были переселены из аварийного жилья, а 25,5 тыс. обманутых дольщиков помогли восстановить их права, 4,3 млн семей улучшили жилищные условия.

Ранее, на первом в этом году субботнем совещании в Доме Правительства РТ, которые проводит Раис РТ Рустам Минниханов, стало известно, что в республике строительной сферой будет охвачено 3 тыс. 365 объектов. Также министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин рассказал, что ведомство будет задействовано в реализации 5 национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Экология», «Здравоохранение», «Культура» и «Образование». Напомним, нацпроекты реализуются по всей России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.