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В Казани установят 33 новых рекламных конструкции на миллиард рублей
На улицах столицы Татарстана дополнительно появятся еще 33 рекламных конструкции. Контракт на десять лет заключат с казанской фирмой ООО «Лариса Сити Сэйлс», его стоимость составит более 1 млрд рублей. Об этом рассказал на деловом понедельнике начальник Управления наружной рекламы и информации исполкома города Аскар Багаутдинов.
«Стартовая стоимость лота составляла 269,6 млн рублей, что соответствует уровню цены, полученной на торгах 2018 года. Высокий интерес к торгам, в течение которых было сделано 593 шага на увеличение цены, обусловил конечную цену, которая достигла 1,067 млрд рублей за десятилетний контракт», — отметил докладчик.
Платеж за первый и десятый годы от победителя торгов — ООО «Лариса Сити Сэйлс» группы компаний РИМ в размере 240 млн рублей уже поступил в бюджет города. Всего в торгах участвовали три рекламные фирмы из Казани, Москвы и Подмосковья.
По словам Багаутдинова, новая адресная программа размещения рекламных конструкций не будет пересекаться с действующей схемой. Расположение 33 новых мест выбиралось таким образом, чтобы не снижать коммерческую привлекательность действующих мест и максимально охватить все районы города.
В первую очередь были задействованы улицы или участки улиц, на которых рекламные конструкции ранее не размещались. Например, это улицы Тихорецкая, Братьев Батталовых, Петра Витера.
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