«Даем льготу на одну сумму – привлекаем втрое больше»: Госсовет РТ открыл весеннюю сессию

Госсовет Татарстана сегодня открыл весеннюю сессию. На ее первом заседании депутаты заслушали отчет главы МВД по РТ, который заявил о снижении числа преступлений. Кроме того, парламентарии поддержали сокращение налоговой нагрузки на дорожные инвестпроекты. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Госсовет РТ открыл весеннюю сессию

Фото: gossov.tatarstan.ru

Госсовет РТ досрочно прекратил депутатские полномочия Азата Зиганшина

Первое в весенней сессии заседание Госсовета РТ началось с торжественной церемонии: спикер парламента Фарид Мухаметшин вручил экс-депутату Азату Зиганшину благодарственное письмо Председателя Государственного Совета Татарстана.

Мухаметшин напомнил, что указом Раиса РТ Рустама Минниханова, который тоже присутствовал на заседании, Зиганшин в январе был назначен министром экологии и природных ресурсов РТ.

«Он был депутатом VI и VII созывов. Принимал активное участие в законотворческой деятельности. Отдельного внимания заслуживает его общественная деятельность, участие в экологических проектах», – подчеркнул Председатель Госсовета.

От имени депутатов Мухаметшин поблагодарил министра за активную парламентскую деятельность в прошлом и пожелал успехов на новом поприще.

Фарид Мухаметшин вручил экс-депутату Азату Зиганшину благодарственное письмо Председателя Государственного Совета Татарстана Фото: gossov.tatarstan.ru

В ответ Зиганшин заверил, что постарается оправдать возложенное на него доверие. «Для меня большая честь и огромная ответственность быть удостоенным внимания и доверия Раиса Татарстана. Безусловно, все свои силы, энергию, знания, опыт я приложу к тому, чтобы это доверие оправдать», – заявил он.

Позже уже официально парламентарии досрочно прекратили его депутатские полномочия в связи с переходом на работу в Правительство РТ.

«Наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений»

Первым вопросом в повестке заседания стал отчет министра внутренних дел по РТ Дамира Сатретдинова. Ежегодно в феврале глава МВД отчитывается перед депутатами о работе полиции за предыдущий год.

Сатретдинов сообщил, что в прошлом году МВД по РТ сохранило «наступательность» в борьбе с преступностью. По его словам, наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений. Всего за 2025 год в республике зафиксировано более 47,3 тыс. преступлений. И по сравнению с 2024-м их количество снизилось на 15,7%.

Дамир Сатретдинов: «В прошлом году МВД по РТ сохранило «наступательность» в борьбе с преступностью» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Меньше совершено разбойных нападений, грабежей, краж, в том числе из жилищ граждан, мошенничеств, угонов. На уровне свыше 95% находится результативность установления виновных по убийствам. Раскрываемость фактов причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбойных нападений – 100%. Безопаснее стало на улицах наших городов, достигнуто снижение уличной преступности более чем на 14%», – констатировал министр.

Кроме того, не было допущено резонансных проявлений со стороны организованных преступных формирований, экстремизма на религиозной и национальной почве, подчеркнул он.

Сария Сабурская рассказала, что в 2025 году в Аппарат Уполномоченного по правам человека поступило более 8,4 тыс. обращений, более 70% из них решены положительно Фото: gossov.tatarstan.ru

«Поступает много обращений по вопросам цен на услуги ЖКХ»

Также с докладом выступила омбудсмен республики Сария Сабурская. Она рассказала, что в 2025 году в Аппарат Уполномоченного по правам человека поступило более 8,4 тыс. обращений, более 70% из них решены положительно. «В прошлом году организовано 411 проверок и совещаний по рассмотрению уведомлений в системе «Народный контроль», из них 27 – с выездом в районы республики», – отметила Сабурская.

Вопросов у депутатов к омбудсмену не возникло, высказаться пожелал лишь коммунист Фадбир Сафин. Он поблагодарил Уполномоченного по правам человека за работу и обратную связь с населением.

«В последнее время к нам, ко мне лично, поступает много обращений по вопросам цен на услуги ЖКХ. Я прошу вас в этом году больше обратить на это внимания», – обратился парламентарий к Сабурской.

Ленар Сафин: «В настоящее время КФУ сотрудничает со 107 промышленными предприятиями, 15 министерствами и ведомствами, институтами развития, технопарками и фондами» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Фактически перешли на уровень отеля трех звезд»

Об успехах Казанского федерального университета депутатам рассказал его ректор Ленар Сафин. Он сообщил, что в прошлом году из 54 проектов КФУ внешними экспертами было поддержано 52. Они станут основной частью программы «Приоритет – 2030» на 2026 год и последующий период.

«Отмечу появление долгожданных содержательных изменений. Если раньше студенты и преподаватели сами искали инструменты поддержки, то сейчас предприятия предлагают квалифицированный заказ на НИОКР, вовлекая мотивированных молодых людей в этот процесс», – подчеркнул ректор университета.

В настоящее время КФУ сотрудничает со 107 промышленными предприятиями, 15 министерствами и ведомствами, институтами развития, технопарками и фондами, добавил он.

По словам Сафина, более чем на 10% увеличилось количество образовательных программ, разработанных и реализованных совместно с квалифицированными заказчиками – предприятиями.

Как выяснилось, эффективно университет работает не только в образовательной и научной сферах, но и в решении бытовых проблем своих студентов. Вопрос о состоянии студенческих общежитий ректору КФУ задал единоросс Марат Галиев.

Сафин ответил, что общежития университета активно модернизируются последние четыре года. Уже капитально отремонтированы семь, в этом году запланирован ремонт еще одного в Казани.

«Все общежития Казанского федерального университета планируется привести в нормативное состояние в течение двух – трех лет. И это не просто замена или покраска, это полностью новый облик, это новые комнаты с новой мебелью, с новой постелью. В наших общежитиях даже есть стиральные машины. То есть фактически мы перешли на уровень отеля трех звезд. Студенты очень довольны и благодарят», – заявил он.

Мидхат Шагиахметов: «Налоговая льгота распространится на две автодорожные инфраструктуры, созданные на средства договора займа» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Даем льготу на одну сумму, а денег на проекты привлечено в три раза больше»

Сразу в трех чтениях приняли депутаты законопроект, по которому льготы по налогу на имущество организаций получат инвесторы крупных дорожных проектов и образовательной инфраструктуры.

«Законопроект разработан для стимулирования инвесторов, реализующих проекты по строительству и эксплуатации автодорог, в том числе частных, созданных по концессионным соглашениям и на средства договора займа, введенных в эксплуатацию с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2025 года», – сказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, представляя проект закона.

Он уточнил, что льгота на автодороги и их технологические сооружения предоставляется на семь лет с первого числа месяца, в котором объект введен в эксплуатацию.

Таким образом, под действие льготы подпадают два объекта, построенные по концессионным соглашениям. Это платный участок Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 и платная автодорога Алексеевское – Альметьевск, входящая в состав автомагистрали Шали (М7) – Бавлы (М5).

Налоговая льгота также распространится на две автодорожные инфраструктуры, созданные на средства договора займа. Это автодорога от трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск до границы Казани и реконструированный участок Горьковского шоссе.

Кроме того, льготу по налогу на имущество организаций вводят с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года в отношении учебно-лабораторных корпусов образовательных организаций, которые находятся в городах с численностью населения до 7 тыс. человек. Речь идет об Иннополисе.

Леонид Якунин: «Мы даем льготу на одну сумму, а денег на эти проекты привлечено в три раза больше. И сегодня мы этими объектами активно пользуемся» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Это позволит снизить расходы и на развитие научной базы, и на подготовку новых IT-кадров не только для нашего региона, но и для всей России, поскольку в Иннополисе учится молодежь из разных регионов», – пояснил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Он убежден, что эти нововведения повысят инвестиционную привлекательность Татарстана. «Все это в итоге будет способствовать экономическому росту и благополучию республики. Мы даем льготу на одну сумму, а денег на эти проекты привлечено в три раза больше. И сегодня мы этими объектами активно пользуемся», – заметил парламентарий.

«Сейчас модно о патриотизме говорить, все хотят хайповать»

Завершающим в повестке заседания стал «правительственный час». На нем министр экономики Татарстана проинформировал о результатах эксперимента по исламскому банкингу. Он напомнил, что в 2023 году Татарстан вошел в число четырех регионов России, где началась реализация эксперимента по партнерскому финансированию.

«Объем привлеченных средств по итогам 2025 года вырос в шесть раз и составил 34,9 млрд рублей. Выпущено свыше 90 тыс. дебетовых банковских карт. Из 37 организаций-участников федерального эксперимента 25 успешно работают в Татарстане», – сообщил Шагиахметов.

Хафиз Миргалимов: «Мы должны чтить память. КАМАЗ – это мощь, это наследие Компартии Советского Союза» Фото: gossov.tatarstan.ru

После «правительственного часа» слово в «разном» взял коммунист Хафиз Миргалимов. Его первое выступление касалось 400-летия Набережных Челнов, 50-летия со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ и благодарности работникам автомобильного завода.

«Биография этих людей должна быть написана золотым пером. Мы должны чтить память. КАМАЗ – это мощь, это наследие Компартии Советского Союза», – заявил депутат.

Затем в преддверии 23 февраля он вспомнил об успехах Красной Армии, отметив, что фундамент для победы в СВО заложен еще Советским Союзом. «Мы непобедимы!» – сказал Миргалимов.

Ркаил Зайдуллин: «Все мы любим свою страну, своих маму и папу, свою родную землю, но на каждом шагу не кричим об этом. Это и так понятно» Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин в свою очередь заявил: «Сейчас модно о патриотизме говорить, все хотят хайповать. Все мы любим свою страну, своих маму и папу, свою родную землю, но на каждом шагу не кричим об этом. Это и так понятно».