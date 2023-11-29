Объем платных услуг в Татарстане вырос на 6,6% за год

За десять месяцев 2023 года в Татарстане оказано платных услуг на 325,4 млрд рублей — на 6,6% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении в России.

В сравнении с октябрем прошлого года объем платных услуг изменился не столь значительно — на 3% и на 2,6% — с сентябрем текущего года.

Как ранее сообщал «Татар-информ», за девять месяцев 2023 года этот показатель достигал 292,1 млрд рублей.