За девять месяцев в Татарстане оказано платных услуг на 292,1 млрд рублей

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С января по сентябрь 2023 года объем платных услуг населению в Татарстане превысил 292 млрд рублей. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении РТ за девять месяцев 2023 года, подготовленном Татарстанстатом.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель вырос на 7%. Если же сравнивать показатели в сентябре этого и предыдущего годов, то рост составил 5,5%.

Больше всего услуг было оказано за первый квартал года — 103,1 млрд рублей. Затем показатель начал падать: 95 млрд рублей пришлось на второй квартал и почти 94 млрд — на третий. Наибольший рост год к году отмечался в июне — +11,2%.

По видам услуг большая часть затрат татарстанцев пришлась на коммунальные — 58,5 млрд рублей, транспортные — 51 млрд, бытовые — почти 45,9 млрд.