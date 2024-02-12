Объем отгруженной продукции в отрасли машиностроения в Татарстане вырос на 30%

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Объем отгруженной продукции в отрасли машиностроения Татарстана за прошлый год вырос на 30% и составил более 1 трлн рублей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

«Примером реагирования на внешние вызовы стала отрасль машиностроения, где успешно внедряются новые отечественные технологии», – сказал министр.

По его словам, флагманом автомобилестроения является «КАМАЗ», которым за 2023 год были выпущены 41,5 тыс. автомобилей. Коробченко отметил, что на этот год поставлена задача произвести 45 тыс.

В коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана принимает участие Раис республики Рустам Минниханов.

Ранее Коробченко также заявлял, что в РТ выросла и нефтепереработка – на целый 1 млн тонн. О том, что это дало, читайте в материале «Татар-Информа».