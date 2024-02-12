Нефтепереработка в Татарстане за прошлый год выросла на 1 млн тонн

Нефтепереработка в Татарстане за прошлый год выросла более чем на 1 млн тонн. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

«Это позволило увеличить производствобензина на 11%», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что по итогам 2023 года было отгружено продукции на 4,7 трлн рублей, а промпроизводство выросло на 3,3%. Коробченко добавил, что показатели добычи нефти сохранились на уровне 2022 года, а доля обрабатывающих производств превысила 71%.

В коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана принимает участие Раис республики Рустам Минниханов.