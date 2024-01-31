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Объем образованных отходов в Татарстане превысил 13,2 млн кубических метров
На сегодняшний день объем образованных отходов превысил 13,2 млн куб. метров. Об этом сегодня на Штабе по рассмотрению деятельности региональных операторов в сфере обращения с ТКО рассказала первый заместитель председателя профильного комитета Лариса Хабибуллина.
«Необходимая валовая выручка по двух региональным операторам приблизилась к 6 млрд рублей, количество регулируемых организаций пока сохраняется – это 33 и 2 региональных оператора. Что касается объектов – это 33 объекта захоронения, 6 мусоросортировочных станций, две мусороперегрузочные станции», – добавила она.
Напомним, в Татарстане за пять лет – с 2019 по 2023 годы – заменили 22 тысячи контейнеров для твердых коммунальных отходов.
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