В Татарстане за 5 лет заменили 22 тысячи контейнеров для ТКО

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В Татарстане за пять лет – с 2019 по 2023 год – заменили 22 тысячи контейнеров для твердых коммунальных отходов. Об этом сегодня на Штабе по рассмотрению деятельности региональных операторов в сфере обращения с ТКО рассказала первый заместитель председателя профильного коммитета Лариса Хабибуллина.

«На сегодняшний день за пять лет было заменено более 22 тысяч контейнеров. Сумма, заложенная на это, составляет порядка 50 млн рублей, что позволяет менять около 2 тыс. контейнеров в год обоим региональным операторам в соответствии с графиком», – прокомментировала она.

Хабибулина также отметила, что ежеквартально проводится работа по актуализации контейнерных площадок, актуализируется график вывоза ТКО.