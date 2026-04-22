Объем инвестиций в строительство «Яр парка» превысит 50 млрд

Объём инвестиций в строительство многофункционального кластера «Яр парк» на берегу Казанки превысит 50 млрд рублей. Об этом на презентации проекта сообщил генеральный директор Kravt h&h Валерий Кравцун.

На старте проекта в 2023 году речь шла о сумме около 29 млрд, однако с тех пор изменилась экономическая ситуация. «Сейчас это точно больше 50 млрд. Я думаю, что чуть позже мы сможем сказать о полном бюджете этого проекта. Но нельзя строить качественно и дёшево – это несовместимые вещи. Поэтому «Яр парк» будет дорогим и классным», – сказал он.

Отвечая на вопрос о сроках реализации, Кравцун заверил, что проект не столкнётся с затягиваниями.

«У нас есть инвестиционное соглашение, заключённое с Республикой, где все сроки жёстко указаны, и мы будем стремиться выполнять их. Я обещаю, что никаких препятствий либо затягиваний с этим проектом не будет. Это моё честное слово», – подчеркнул Кравцун.

Он также добавил, что, ориентируясь на мировую практику, премиальные объекты не принято строить дольше трёх лет. Что касается высотности комплекса, то, по словам инвестора, грандиозной доминанты, которая нарушала бы сложившийся облик, не появится.

«Мне очень нравятся высокие здания, у нас были различные идеи с архитектурным бюро Сергея Александровича Скуратова. Пока что мы планируем реализовывать проект согласно закону и всей разрешительной документации. Какой-то огромной доминанты вы не увидите, и я думаю, что этот проект в том стиле, который есть сейчас, и будет. Но чудеса случаются, поэтому всё возможно», – подытожил Кравцун.