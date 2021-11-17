В Москве в два раза выросло число экспресс-тестирований на Covid-19

Благодаря открытию новых пунктов, объемы экспресс-тестирования на наличие коронавирусной инфекции в Москве удалось увеличить более чем в два раза, следует из данных оперативного штаба.

Ежедневно на Cоvid-19 проверяют более 7 тысяч жителей столицы. По последним данным, экспресс-диагностику в общественных местах прошли уже почти 200 тыс. человек, у 5% из которых подтвердилось наличие вируса.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, данная практика помогает выявлять Covid-19 на ранних стадиях, своевременно начинать лечение, а также предотвращать распространение инфекции.

Все желающие могут пройти бесплатный экспресс-тест в одном из более чем 70 столичных пунктов.

Напомним, система быстрых тестов на наличие Covid-19 в столице России была запущена 11 октября.