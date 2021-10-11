В Москве запустили систему экспресс-тестирования на коронавирус в общественных местах

Жители Москвы смогут сдавать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус в МФЦ, а также в общественных местах. Об этом заявила заместитель мэра столицы России Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

«Социально ответственным горожанам дается инструмент самопроверки на Covid-19 — перед поездкой к пожилым родственникам лучше проверить себя и убедиться, что для окружающих нет риска. Город предоставляет возможность сделать это быстро, бесплатно и в комфортных условиях», — пояснила Ракова.

По словам заммэра, в десяти МФЦ Москвы и в десяти общественных местах — торговых центрах, ГУМе и фудмолле «Депо» можно будет абсолютно бесплатно сдать тест на коронавирус, предъявив паспорт или свидетельство о рождении (для детей до 14 лет).

Заместитель руководителя столицы также отметила, что полученный положительный экспресс-тест не будет считаться подтверждением заболевания. У пациентов с таким результатом на месте сразу бесплатно возьмут мазок на ПЦР — после того, как они подпишут согласие на нахождение дома до получения результатов, которые придут в SMS и отобразятся в электронной медкарте.

Ракова подчеркнула, что данная система тестировалась с июля и в 85% случаев экспресс-тесты показывали точный результат.