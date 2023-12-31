«Объединяет все поколения»: мэр Казани поздравил с наступающим Новым годом

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Канун Нового года всегда ожидание праздника и светлых надежд, это время объединяет все поколения и напоминает о ценностях, служащих для казанцев опорой. Об этом сказал мэр Казани Ильсур Метшин в своем новогоднем поздравлении, размещенном на сайте мэрии.

«В уходящем году нам удалось общими усилиями воплотить в жизнь задуманные проекты и программы во имя процветания города и всей нашей республики, и очередной год мы встречаем новыми успехами, высокими достижениями и яркими свершениями», — сказал градоначальник.

Он поблагодарил казанцев за их доверие и поддержку, любовь к городу.

«Хочу отдельно поздравить тех, кто сегодня самоотверженно защищает суверенитет нашей Родины с оружием в руках. Это мужественные люди, настоящие патриоты, прославляющие наше Отечество», — подчеркнул Метшин.

Ранее татарстанцев с наступающим Новым годом поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.