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«Объединяет все поколения»: мэр Казани поздравил с наступающим Новым годом
Канун Нового года всегда ожидание праздника и светлых надежд, это время объединяет все поколения и напоминает о ценностях, служащих для казанцев опорой. Об этом сказал мэр Казани Ильсур Метшин в своем новогоднем поздравлении, размещенном на сайте мэрии.
«В уходящем году нам удалось общими усилиями воплотить в жизнь задуманные проекты и программы во имя процветания города и всей нашей республики, и очередной год мы встречаем новыми успехами, высокими достижениями и яркими свершениями», — сказал градоначальник.
Он поблагодарил казанцев за их доверие и поддержку, любовь к городу.
«Хочу отдельно поздравить тех, кто сегодня самоотверженно защищает суверенитет нашей Родины с оружием в руках. Это мужественные люди, настоящие патриоты, прославляющие наше Отечество», — подчеркнул Метшин.
Ранее татарстанцев с наступающим Новым годом поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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