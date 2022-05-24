«Объединяет людей всех культур»: Мордовия приглашает на Всероссийский Сабантуй

XII Всероссийский сельский Сабантуй состоится в Мордовии в июле 2022 года. Праздничные площадки будут открыты в селах Лямбирь и Аксеново, рассказал председатель Региональной национально-культурной автономии татар Мордовии «Якташлар» Руслан Мухаев.

«В этом году провести Сабантуй посчастливилось нашей республике. Мордовии не привыкать принимать мероприятия высокого уровня, но сейчас на нас лежит особая ответственность. Во времена, когда внешние силы пытаются расколоть нашу семью изнутри, исковеркать нашу историю, разделить наш российский народ по национальному, религиозному и культурному принципу, мы должны быть едины как никогда. Сабантуй — праздник, который объединяет людей всех национальностей, культур и конфессий», — заявил Мухаев, связав традиционное мероприятие с внешнеполитической повесткой.

Руководство Мордовии создало оргкомитет по подготовке к проведению национального татарского праздника, организаторы ожидают большое количество гостей со всех регионов страны и из стран ближнего зарубежья.

«Мероприятие даст положительный эффект для развития предпринимательства, на площадке Сабантуя пройдут и деловые мероприятия, круглые столы, семинары. Наш бизнес получит возможность выстроить новые связи, а гости откроют для себя новую Мордовию. Не стоит забывать и о наследии Сабантуя, его социальный капитал и благоустройство останутся после проведения мероприятия и будут эффективно использоваться для повышения привлекательности нашего региона. Перед организаторами стоит задача не просто достойно провести мероприятие, а войти в историю как [люди, проведшие] лучший Сабантуй, который проходил на Мордовской земле», — убежден Руслан Мухаев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что все желающие могут подать заявки для участия в Сабантуе в качестве волонтеров. К организации события планируется привлечь 350 добровольцев.