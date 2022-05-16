Коллективы из Татарстана 1 июля выступят на Всероссийском Сабантуе в Мордовии

1 и 2 июля в Мордовии состоится XII Всероссийский сельский Сабантуй. В первый день праздника плуга на площадке с концертом выступят творческие коллективы Татарстана, рассказали на совещании, посвященном подготовке и проведению масштабного мероприятия.

Праздничные мероприятия запланированы на двух площадках: в первый день гулянья пройдут в селе Лямбирь, а 2 июля Сабантуй придет в село Аксеново. Программа включает культурную и спортивную части, организаторы обещают, что каждый участник найдет развлечение на свой вкус.

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров, который провел совещание, сообщил, что гостей Сабантуя доставят на праздник из Саранска, с остановки общественного транспорта «Лихачева». Автобусы будут курсировать с 8 утра до 7 вечера с интервалом 15 минут.

Также на совещании обсуждались вопросы благоустройства, безопасности, размещения гостей, подготовки сувенирной продукции, работы выставочных, торговых площадок и точек питания.

Сидоров отметил, что все желающие могут подать заявки для участия в Сабантуе в качестве волонтеров. К мероприятию планируется привлечь 350 добровольцев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Всероссийский Сабантуй в Мордовию приедут гости из 50 регионов России.