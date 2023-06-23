Объединяет и поражает зрелищностью: эксперты назвали причины посетить Сабантуй в Казани

Присоединиться к празднованию Сабантуя могут жители любого возраста, социальной и конфессиональной принадлежности. Этот праздник объединяет людей и дарит незабываемые впечатления, так как по-прежнему проводится с широким масштабом. Таким мнением в преддверии празднования Сабантуя в Казани поделился председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров на площадке Экспертного клуба.

«Благодаря этому празднику татары всего мира постигают многовековое духовное наследие своего народа, что, несомненно, способствует развитию единой народной культуры, передаваемой из поколения в поколение, способствует сохранению культурной идентичности», – отмечает Кадыров.

С тем, что Сабантуй объединяет людей, согласен советник ректора КИУ по стратегическим инициативам Олег Агапов. «Сабантуй стал важнейшей частью культуры «сложного цветения» российской цивилизации, который выступает сегодня как свидетельством развития межнациональной и межрелигиозной культуры, так и живой традицией, показывающей неразрывную духовную связь поколений, – отметил он. – <…> Сабантуй – это «мягкая сила», объединяющая не только татар России, но все народы Российской Федерации».

Этот праздник стал не только визитной карточкой многонационального Татарстана, но и неотъемлемой частью культурного кода России, считает депутат Госдумы Олег Морозов. «Праздник плуга воплотил в себе самые лучшие качества нашего народа – трудолюбие, добрососедство, взаимоуважение, любовь к родной земле и культуре», – подчеркнул он и поздравил жителей республики.

Важно, что Сабантуй демонстрирует богатейшую историю и традиции татарского народа, убеждена гендиректор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.

«Гости праздника знакомятся с историей и культурой татар: слушают национальные песни, наряжаются в татарские костюмы, пробуют традиционные блюда татарской кухни, участвуют в старинных играх и соревнованиях. Каждый год организаторы праздника стараются сделать его как можно более запоминающимся и интересным. <…> Уверена, что казанский Сабантуй не оставит равнодушными татарстанцев и гостей нашей республики», – подчеркнула она.

Напомним, завтра в столице Татарстана отпразднуют Сабантуй на трех площадках: в Березовой роще поселка Мирный, в Березовой роще поселка Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжье. Узнать подробности программы предстоящего масштабного праздника можно в обзоре «Татар-информа».