«Объединиться, сохранить, приумножить»: автобусный марафон посетил Высокую Гору

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Высокогорский район стал 25-м по счету муниципалитетом – участником автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет». Беседа с населением состоялась сегодня в районном Доме культуры.

Участниками встречи стали директор Татарстанского регионального филиала «Россельхозбанка», депутат Госсовета РТ Ляля Кудерметова, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев, генеральный директор «Татагролизинга» Азат Зиганшин и замглавы Высокогорского района Анас Шакиров. Модератором выступил известный ведущий, журналист ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

По мнению участников автобусного марафона, забота о благополучии людей — главный приоритет работы. Спикеры обсудили с жителями района предложения по развитию Татарстана и Высокогорского района, а также определили приоритетные направления деятельности на ближайшие годы.

«Я помню, как мы жили в 90-е. Сейчас всё развивается. И наша задача — объединиться, сохранить и приумножить то, что есть», — подчеркнул Камиль Нугаев.

Выступающие подробно рассказали о национальных проектах, которые сегодня реализуются в Татарстане, о развитии образования, сельского хозяйства, а также о единении народа в ходе специальной военной операции.

«Во всех уголках Татарстана помогают фронту: плетут сети, делают окопные свечи, собирают суммы для приобретения самого необходимого», — отметил Азат Зиганшин.

Из зала от высокогорцев прозвучали наказы, в частности, просьба отремонтировать детский сад «Гульчачак» в селе Дубъязы и пищеблок Чепчуговской школы. Гости района взяли все вопросы под контроль.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.