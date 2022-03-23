Объединение Казанского хлебозавода №3 и БКК перенесено на следующий год

Проект объединения Казанского хлебозавода №3 и Булочно-кондитерского комбината (БКК) может состояться в следующем году, сообщил «Татар-информу» генеральный директор БКК Булат Кутдусов.

«С учетом сегодняшней неопределенной обстановки, я думаю, что проект отложили на год», – сказал он.

По его словам, вопрос о закрытии хлебозавода №3 никогда не обсуждался. «Планировался перенос продукции и перевод работников. О закрытии вопрос никогда не обсуждался. У нас просто два разных производственных места, но один собственник и компания», – отметил Кутдусов.

Гендиректор уточнил, что в случае объединения, на работу в БКК будут трудоустроены все работники хлебозавода.

«Рабочие бы не пострадали. Их примерно 309 человек. Немного могло пострадать руководство», – считает глава БКК.

Он сообщил, что на заводе работают около 1 тыс. человек – для рабочего персонала были созданы рабочие места с запасом – 350 единиц, еще 150 человек заняты в торговле – розничная сеть будет сохранена, как и штат, еще 150 человек – водители, которых тоже готов принять БКК. Он уточнил, что, возможно, объединение не затронуло бы административный персонал, но на комбинате есть вакансии и в администрации, на которые могли бы претендовать и сотрудники хлебозавода.

В заключении он добавил, что объединение - потребность, поскольку комбинат начал сотрудничать с департаментом питания Казани, а также торговыми сетями и наращивает производство.

«Мы бы забрали всех рабочих. Мы рады принимать людей, на заводе никто бы не пострадал», - заключил он.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о проекте по слиянию БКК и хлебозавода в материале «Казань без хлеба не останется»: что ожидать от объединения БКК и хлебозавода №3?».