Обедать в татарстанских ресторанах стало дороже на 12% за год

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Средняя стоимость обеда в ресторанах Татарстана поднялась на 12% в июне этого года по сравнению с июнем 2023-го.

Так, по данным Росстата, обед в ресторане в среднем стоил в июне 1228 рублей, тогда как год назад можно было уложиться в 1095 рублей на одного человека.

Фото: Росстат

Росстат также предоставил данные по стоимости ужина в ресторанах Татарстана. В среднем в июне 2024-го ужин на человека стоил 3434 рубля, а год назад – 3183 рубля. Подорожание составило почти 8%.