Об учениях на трассе М12: «Те, кто видел январские заторы, понимают, как это важно»

К приезду СМИ на 724-м километре трассы М12 в Кайбицком районе Татарстана уже собрались пожарные, спасатели, специалисты Автодора, медики и сотрудники ДПС и представители администрации района

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В январе, когда над М12 прошли два циклона, в больших заторах оказались люди и автомобили»

К приезду СМИ на 724-м километре трассы М12 в Кайбицком районе Татарстана уже собрались пожарные, спасатели, специалисты Автодора, медики и сотрудники ДПС и представители администрация района.

«М12 – это супер! У нас небольшой, чисто сельскохозяйственный район. Для нас постройка данной трассы значит многое. Из 142 километров данной автодороги 60 километров относятся к нашему району. Это хорошие инвестиции, дополнительные рабочие места, налоговая база», – рассказал журналистам глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин.

Альберт Рахматуллин: «Для нас постройка данной трассы значит многое. Из 142 километров данной автодороги 60 километров относятся к нашему району» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подобные масштабные учения одновременно на территории сразу нескольких регионов Центральной России и Поволжья проводятся впервые. Сегодня они прошли в пяти регионах, по которым идет участок трассы М12 Москва – Казань: Орехово-Зуеве Московской области, Арзамасе Нижегородской области, Кайбицком районе Татарстана, Шумерлинском муниципальном округе Чувашии, Судогодском районе Владимирской области.

Ирек Кадамов: «С практическими мероприятиями мы столкнулись в январе, когда над М12 прошло два циклона. Тогда в больших заторах оказались люди» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Федеральная трасса М12 – скоростная. В связи с этим и возникают некоторые трудности. Но данный вопрос мы отрабатывали уже тогда, когда трасса только достраивалась. С практическими мероприятиями мы столкнулись в январе, когда над М12 прошло два циклона. Тогда в больших заторах оказались люди, тогда и были открыты реверсивные движения, была задействована техника высокой проходимости», – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по РТ, полковник внутренней службы Ирек Кадамов.

Учения стартовали ровно в одиннадцать, и с этого момента все работало как часы

Важность подобных учений может отметить каждый, кто хотя бы раз сам проехал по скоростной трассе или видел, какая ситуация сложилась здесь в январе, когда над Татарстаном бушевала непогода. Тогда движение по М12 было остановлено, пробки достигали нескольких километров.

«Сегодняшние учения имитировали дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой затор длиной более 4 км, который состоял из 35 единиц грузовой техники, а также 150 единиц легковой техники. По легенде учений, в заторе оказались порядка 140 человек из них 35 детей. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика трое пассажиров пострадали, водитель погиб на месте», – объяснил Ирек Кадамов.

Первым на место происшествия прибыл аварийный комиссар Автодора Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Учения стартовали ровно в одиннадцать, с этого момента все работало как часы.

Ровно в 11 утра заранее заготовленный помятый автомобиль «врезался» в грузовик, под которым от удара начало разливаться топливо. За столкнувшимися машинами образовался затор.

Первым на место происшествия прибыл аварийный комиссар Автодора. Он зафиксировал последствия ДТП и, оценив обстановку, вызвал помощь. Почти моментально появились спасатели и пожарные, которые залили пеной разлившееся топливо, чтобы оно не загорелось. После чего началась эвакуация пострадавших.

Ровно в 11 утра заранее заготовленный помятый автомобиль «врезался» в грузовик, под которым от удара начало разливаться топливо Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Один из сотрудников МЧС выбил заднее стекло сильно пострадавшей легковушки и прополз внутрь. Его коллеги, стоявшие снаружи, в этот момент готовили оборудование. Пожарным удалось разбить окна автомобиля и демонтировать крышу, после чего беспрепятственно переложить пострадавших на носилки. Все это время, эмчеэсник, который первым проник в автомобиль, защищал пассажиров от осколков стекла и кусков металла с помощью специальной пластины.

К работе приступили медики Центра медицины катастроф, они оказали первую помощь пострадавшим и сопровождали их во время самого сложного этапа транспортировки.

К работе приступили медики Центра медицины катастроф, они оказали первую помощь пострадавшим и сопровождали их во время самого сложного этапа транспортировки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы сегодня справились»

На место аварии прибыли снегоход МЧС и огромный вездеход «Трэкол». Надолго они, однако, не задержались. В них загрузили пострадавших в ДТП, они доставили их к каретам скорой помощи.

Последним на место происшествия прибыл вертолет Ми-8 с десантной группой МЧС на борту. Он завис в воздухе, поднимая в радиусе примерно ста метров страшный ветер. Дверь откинулась в сторону и вниз к медикам и пострадавшим полетела лебедка, по которой молнией съехал сотрудник МЧС.

Последним на место происшествия прибыл вертолет Ми-8 с десантной группой МЧС на борту Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Получивших травмы в ДТП поднимали при помощи той же лебедки. Носилки закрепили карабинами и вместе с сотрудником МЧС поднимали вверх к зависшему в воздухе вертолету.

Подняв на борт последнего пострадавшего, вертолет развернулся и улетел. Учения закончились, весь процесс ликвидации занял ровно 35 минут.

Подняв на борт последнего пострадавшего, вертолет развернулся и улетел Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы сегодня справились, учения вышли славные», – поделился Альберт Рахматуллин.

Все это время рядом с местом ДТП были оборудованы палатки психологической помощи и горячего питания.

«Все поставленные на сегодняшние учения задачи были выполнены», – поделился Ирек Кадамов.

Общая группировка задействованных на учениях в пяти регионах сил и средств РСЧС превысила 400 специалистов и 140 единиц техники, включая пять вертолетов и беспилотную авиацию.

Общая группировка задействованных на учениях в пяти регионах сил и средств РСЧС превысила 400 специалистов и 140 единиц техники Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Александр Куренков сообщил, что в преддверии летнего сезона МЧС России проведет аналогичные учения на трассе М4 «Дон». Это одно из востребованных россиянами направлений в курортный сезон.