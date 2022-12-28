ОАК передала Минобороны партию серийных истребителей 5-го поколения Су-57

Фото: © ПАО «ОАК» / Telegram

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал Министерству обороны РФ партию серийных истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация в своем Telegram-канале.

«КнААЗ изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года», — отмечается в сообщении.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу 2022 года по производству как машин пятого поколения Су-57, так и многоцелевых истребителей Су-35С для Воздушно-космических сил РФ.

Фото: © ПАО «ОАК» / Telegram

«Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолеты, запланированные к поставкам в следующем году, уже находятся в производстве», — заверил он.

Истребитель Су-57 (заводской индекс Т-50) разрабатывается в рамках проекта ПАК ФА. Он совершил первый полет в 2010 году, а в 2020-м стал поступать в войска. Серийные поставки, впрочем, начались только в 2022 году. К концу 2024-го ВКС должны получить 22 истребителя, к 2028-му их число в войсках будет доведено до 76.

По информации Министерства обороны, четыре Су-57 применялись в ходе специальной военной операции на Украине для уничтожения объектов ПВО. Ранее опытные машины испытывали в Сирии.