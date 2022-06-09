Минобороны заявило о применении четырех истребителей Су-57 для уничтожения объектов ПВО

В ходе специальной военной операции на Украине ВКС России применили звено из четырех истребителей пятого поколения Су-57, связанных в единую информационную сеть, против объектов противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на некий информированный источник.

По словам собеседника агентства, «объединение бортов в едином информационном пространстве помогает легче выявлять и поражать цели».

Кроме того, источник добавил, что в ходе маневра Су-57 продемонстрировали низкую радиолокационную заметность. Последняя считается отличительной чертой истребителей пятого поколения.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Почти сразу после этого Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении спецоперации использовать только данные из российских официальных источников.