ОАЭ совместно с Татарстаном надеется «инвестировать в таланты»

Между Татарстаном и ОАЭ уже выстроено сотрудничество в областях «зеленой» экономики, авиации, выпуска экологической чистой энергии. Однако есть и другие отрасли, которые страны хотели бы совместно развивать, рассказал в рамках пресс-конференции «Международные инвестиции: вчера, сегодня, завтра… Вызовы, возможности и роль Татарстана в развитии экономического сотрудничества» на KazanForum президент AIM Global Foundation Дауд Аль Шезави.

«Конечно же, мы должны инвестировать в таланты, а у Татарстана достаточно серьезная и развитая система образования. Мы уже посмотрели Университет Иннополис, там каждый год выпускается очень много талантов, и они могут послужить не только России, но и нашей стране тоже. Мы надеемся, что мы наладим сотрудничество в этом плане», – сказал Аль Шезави.

Он также отметил, что делегация ОАЭ прилетела на KazanForum, чтобы найти поддержку среди других стран и попытаться найти взаимные пути интеграции в экономику.

«Например, вопрос логистики также касается нас, мы стараемся наладить коридоры между странами. [На данный момент] уже настроены порядка 190 коридоров, и мы стараемся максимально упрочнить сотрудничество. Сегодня мы ищем не только инвестиции в нашу страну, но и хотим инвестировать в Россию, исламские страны», – заключил спикер.

Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина назвала три компонента критической инфраструктуры, необходимых для развития отношений между Татарстаном и странами исламского мира. Это, в частности, логистика, финансовая система и технологический суверенитет.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.