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Минуллина назвала критерии развития отношений между Татарстаном и исламскими странами
Один из компонентов критической инфраструктуры для развития отношений между Татарстаном и странами исламского мира – это сложности с логистикой. Такое мнение в рамках пресс-конференции «Международные инвестиции: вчера, сегодня, завтра… Вызовы, возможности и роль Татарстана в развитии экономического сотрудничества» на KazanForum обозначила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
«Логистическая инфраструктура – это то, что сегодня может позволить наладить совершенно новый уровень торговых отношений и, естественно, последующих реализаций мотивационных проектов, а также по другим вопросам подсобрать нашу систему взаимоотношений», – отметила она.
Второй компонент, который играет не менее важную роль, – это система финансовой инфраструктуры. В частности, сюда относится развитие исламского банкинга в России. Пилотными для его внедрения стали четыре региона: Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Чеченская Республика.
«И здесь речь не только о внедрении инструментов исламского банкинга, но и в целом о ситуации с международными валютными платежами, которая сегодня сложилась у российских предпринимателей и требует, так скажем, достаточно оперативных решений для того, чтобы эффективно работал бизнес и не снижал темпы роста», – добавила Минуллина.
Третьим базовым параметром, по мнению руководителя АИР РТ, является технологический суверенитет, развитие в сфере науки и технологий.
«Я думаю, что это очень важно сегодня. Цифровой иммунитет, который должен быть у нас у всех, вопросы кибербезопасности, вопросы, связанные с разработкой локального программного обеспечения, и так далее. То есть это то, что, по-моему, кажется самым важным вопросом», – заключила Талия Минуллина.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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