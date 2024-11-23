Три страны прекратили принимать карты UnionPay Газпромбанка после санкций США

Банки Турции, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов прекратили обслуживание карт системы UnionPay, выданных Газпромбанком. Об этом сообщает ТАСС.

При попытке снять деньги пользователь получает сообщение о технической ошибке либо о том, что карта не обслуживается кредитной организацией или заблокирована.

В четверг, 21 ноября, Соединенные Штаты ввели санкции против российских банков. Среди них в том числе оказался Газпромбанк, три татарстанских банка: «Акибанк», «Камкомбанк» и «Энергобанка» — и ведущая реестры владельцев ценных бамаг компания из Казани «Евроазиатский регистратор».