«О семьях здесь забоятся»: фонд «Защитники Отечества» в Менделеевске принял 20 человек

Около 20 человек с начала работы принял филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Менделеевске. Открылось отделение в начале нынешнего года. Как рассказали «Татар-информу» в фонде, здесь семьям военнослужащих оказывается любая необходимая помощь.

Психологи поддерживают родных и близких бойцов, решают вопросы по выплатам и оказывают содействие в бытовых вопросах (таких, например, как привезти дрова).

Местный филиал фонда возглавила Миляуша Макарова. Она сама является супругой мобилизованного, поэтому хорошо знает о потребностях близких бойцов.

«Когда я пришла работать в фонд, еще раз поняла, что о семьях мобилизованных заботятся, мы не брошены», — заметила руководительница местного филиала фонда.

Супруг Миляуши Макаровой Александр был мобилизован в сентябре 2022 года. За отвагу и мужество Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил Александра Макарова медалью ордена «За заслуги перед РТ».

«Большую помощь бойцам и их семьям оказывают не только администрация района и фонд, но и волонтеры, отметила Миляуша Макарова. — Волонтерское движение в нашем районе очень развито. Говорю не как руководитель отделения, а как супруга военнослужащего. Восхищаюсь нашими волонтерами».

Фонд «Защитники Отечества» в Менделеевске работает по адресу: ул. Фомина, д. 19, 203-й кабинет. Время работы с понедельника по пятницу — с 8 до 17 часов.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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