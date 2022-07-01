О покушении на следователей по делу школы №175: «Он сказал, что готовит нападение»

Дело о том, как житель Якутии готовил нападение на следователей, продолжает рассматривать Советский районный суд Казани. На скамье подсудимых 20-летний Игорь Доманов. Его обвиняют в покушении на следователей, которые вели дело о стрельбе в гимназии №175.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Доманов приехал в Казань из Ульяновска в мае прошлого года, спустя несколько недель после трагедии. Он заранее снял квартиру в десятиэтажке напротив гимназии №175. Перед поездкой молодой человек оформил кредит на 270 тысяч рублей – на эти деньги он планировал купить оружие и вещества для самодельной взрывчатки. Осуществить задуманное Доманов не успел, 5 июня его задержали.

Сегодня суд допросил свидетеля – некого Никиту Карпухина из Ульяновска. Приехать в Казань мужчина не смог, с ним связались по видеосвязи. Он рассказал, что видел в соцсетях переписку Доманова с приятелем. В ней молодой человек рассказывал, как готовит нападение на следователей и собирается купить оружие.

«Я был понятым. Помню, что меня пригласили в здание местного ФСБ. В кабинете мне показали диск, на котором хранилась переписка Доманова. Он написал, что собирается совершить преступление против сотрудников следкома и хочет купить огнестрельное оружие», – рассказал свидетель.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Более подробно о переписке рассказать мужчина не смог. Ссылался на то, что события произошли год назад и подробности дела уже не помнит. Адвокат Доманова вовсе усомнился в показаниях свидетеля.

«То есть, вы помните имена сотрудников, запомнили имя главного фигуранта дела, с кем он вел переписку. Но вспомнить, что именно было на диске, не можете?» – возмущался адвокат.

На следующем судебном заседании суд планирует допросить приятеля, которому Доманов рассказал о своих планах. Стороны надеются, что в этот раз свидетель сможет рассказать подробности переписки.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что прокуратура требует отправить Ивана Доманова на лечение в психиатрическую больницу. Позицию государственного обвинения поддержал лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков.