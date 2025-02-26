«О чем тут беспокоиться?» – Гильмутдинов о своей «отставке» с поста главы комитета ГД

Ильдар Гильмутдинов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня стало известно, что депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов перестанет быть и.о. председателя комитета нижней палаты парламента по делам национальностей. Президиум фракции «Единая Россия» предложил на эту должность назначить Владимира Иванова.

Гильмутдинов, комментируя такое решение фракции, отметил, что возглавлял думский комитет на временной основе.

«Обязанности председателя комитета по делам национальностей я исполнял временно, просто потому что не было человека. Я работаю первым заместителем. Рано или поздно туда все равно поставили бы другого. Вот такой человек нашелся, я как был, так и остаюсь первым заместителем. О чем тут беспокоиться?» – сказал парламентарий в беседе с корреспондентом «Интертата».

Ранее политолог Юрий Светов связал назначение Иванова с необходимостью новых подходов в связи с меняющейся геополитической обстановкой.